Jessica Cediel preocupó al revelar nuevo altibajo en su salud

La bella presentadora Jessica Cediel preocupó en las últimas horas a sus millones de seguidores al habilitar la famosa dinámica de preguntas y sincerarse sobre múltiples temas, entre ellos, sobre el inesperado acontecimiento médico que sigue viviendo, a raíz de la inyección de biopolímeros, que al parecer de manera inescrupulosa, le pusieron años atrás en sus glúteos.

Mi gente linda les tengo que confesar que esta pregunta me la hacen todos los días, muchas gracias por estar al pendiente de cómo va toda esta situación....voy bien aunque ahora estoy afrontando una nueva etapa, sucedió algo que yo no tenía ni idea que iba a pasar, nisiquiera mi médico se lo esperaba, porque ustedes saben que obviamente las pacientes que hemos sido engañadas con este tema de biopolímeros, vivimos en una montaña rusa de hechos, de cosas que pasan que uno no tiene ni en mente.