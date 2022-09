¿Indirecta a Jessica Cediel? Carlos Ramos, reconocido médico, lanzó fuerte mensaje

La modelo y presentadora Jessica Cediel ha sido tendencia en las redes luego de emitir un comunicado en el que informó sobre su decisión de no iniciar un incidente de reparación integral en contra del doctor Martín Horacio Carrillo Gómez, el cirujano que le habría inyectado biopolímeros en sus glúteos hace más de una década.

En su texto, Cediel calificó a Martín Horacio Carrillo como el único responsable de los “múltiples perjuicios” que ella vivió después de la operación y dijo que con la decisión de la justicia colombiana se conoció toda la verdad.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, hace unas semanas, ratificó la sentencia en contra del médico cirujano de 48 meses de prisión por lesiones personales y la inhabilidad de seis meses para ejercer su profesión.

Las palabras de Cediel recibieron el apoyo de miles de internautas y reconocidas famosas como Lina Tejeiro, quienes manifestaron la admiración y el cariño que sienten por Jessica Cediel.

Precisamente al texto del comunicado de Cediel, se habría referido recientemente el famoso doctor Carlos Ramos, conocido como el cirujano de las barbies, a través de las historias en su Instagram. Allí, el médico dijo -sin mencionar a Cediel- que “nos quiere meter los dedos a la boca”.

“Después que lo vuelve mierd#$% mediáticamente, profesionalmente, moralmente entre otras, que no descansó hasta lograrlo ahora quiere meternos los dedos a la boca como si fuésemos estúpd$%&s con que no quiere dinero, sabiendo ya que no tiene un peso dónde caerse muerto cómo quien dice… la persona más noble del mundo wow!! Qué ejemplo de perdón Nobleza y amor a Dios! Fin del comunicado!”, fueron las palabras exactas que posteó el doctor Carlos Ramos.