Jessica Cediel reveló cómo va su recuperación tras reciente intervención

La presentadora Jessica Cediel se sometió recientemente a una nueva intervención a causa de los biopolímeros que le fueron inyectados años atrás en sus glúteos.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, la modelo reveló que tuvo que someterse nuevamente a otra operación de extracción de este peligroso líquido.

Si bien hace algún tiempo había señalado que debía operarse de nuevo para mejorar su cicatriz, pues le quedó queloide, manifestó que no solo sería para esto, sino para extraer más biopolímero que le quedó y le sigue haciendo daño.

Tras su tercer día después de la intervención, volvió a mostrarse en sus historias en la red social, donde tranquilizó a sus fanáticos, dando detalles de cómo va su proceso de recuperación, destacando que, por ahora, no se puede sentar y debe comer muy bien.

“Hola mis amores, tercer día de operación de retiro de biopolímeros y revisión de cicatriz. Me toca comer mucha carne para la recuperación. Debido comer de pie, no me puedo sentar, tengo faja, un dren y una cobija para que me caliente las nalguitas”, expresó.