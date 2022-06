Jessica Cediel revela que sigue soltera, al hablar de la estafa a su nombre

La semana pasada Jessica Cediel reveló detalles de una delicada situación que está viviendo por cuenta de personas inescrupulosas que a nombre suyo están estafando a sus seguidores, dando información falsa de sus supuestas relaciones amorosas, además la estarían promocionando como una dama de compañía, con el fin de obtener dinero.

Desde ese día la talentosa modelo y actriz anunció medidas legales contra las personas que están usando su nombre para estafar a las personas y lucrarse de eso y parece que el proceso va por buen camino pues este jueves Jessica Cediel publicó varias historias de Instagram en las que se muestra dentro de un vehículo junto a su hermana Virginia Cediel, cuando salían de las instalaciones del CAI virtual.

En las historias, le agradeció a la Policía Cibernética y la Fiscalía y afirmó que todo el caso de estafa ya está en manos de ellos y que ya comenzaron a realizar las investigaciones pertinentes.

Además, Jessica Cediel, le advirtió a sus fans que ella no envía fotos, ni mucho menos fotos desnuda a nadie, buscando así evitar que ellos paguen dinero por este tipo de contenido y que los estafen.

Posteriormente, la modelo de 40 años edad, le volvió a advertir a sus millones de seguidores que estén prevenidos y que no se dejen engañar ya que ella no pide ni dinero ni celulares para por cenar con personas, además afirmó que actualmente ella no está saliendo con nadie y que el día que lo haga, ella misma lo informará a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Por favor no caigan más con este tema de las estafas, no soy yo, no se dejen engañar, no pido dinero, no pido celulares, no cobro por salir a cenar por personas, no estoy con nadie, el día de mañana que tenga una relación, yo misma, a través de esta cuenta lo voy a hacer oficial”, dice Jessica Cediel en el video.