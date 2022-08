Jessica Cediel contó por qué rechazó participar en un reconocido reality

Gracias a su carisma y encanto al frente de las cámaras, Jessica Cediel ha logrado posicionarse en el mundo del entretenimiento. Además, ha participado en innumerables proyectos televisivos que la ayudaron a ganarse el aprecio y cariño de los televidentes colombianos. Al tener más de nueve millones de seguidores, se ha posicionado como una de las modelos e influenciadoras más destacadas de Latinoamérica.

Al activar una dinámica en la cual sus seguidores podían preguntarle sobre cualquier tema, ella aprovechó el espacio de interacción para aclarar ciertas dudas sobre su estado de salud. Cabe aclarar que hace unos años, la modelo bogotana fue víctima de la mala praxis al someterse a un procedimiento estético que le ha causado graves problemas en su salud.

Jessica Cediel comentó su felicidad al ver algunas mejorías en la sanación de sus heridas. Ella resaltó que sigue utilizando fajas para terminar con la recuperación y espera en los próximos días dar más noticias sobre la evolución en la cura de sus lesiones.

Por medio de este cuestionario, un seguidor le preguntó sobre su supuesta participación en un reconocido reality de una cadena internacional de televisión. Ella sin pensarlo dos veces contestó que tuvo la propuesta en sus manos, pero la rechazo al no sentirse preparada para este tipo de retos.

Te cuento que se me hizo la invitación para este ‘reality’ en su segunda temporada. Sé que es un programa increíble, pero yo no podría vivir encerrada, no sirvo para eso