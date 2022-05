Jessica Cediel comparte foto “natural sin filtros” y pide que le hagan zoom

La presentadora y modelo bogotana Jessica Cediel compartió con los más de 9 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram una fotografía suya "natural sin filtros" y recomendó a sus fans hacerle zoom para detallarla mejor.

"¡Foto natural sin filtros! Ahí pueden ver la textura de la piel. ¡Aunque yo sufro de acné, igual me veo y siento la piel muy linda!", escribió Jessica Cediel en una historia publicada en Instagram, en la que aparece con un abrigo y un labial que llamó la atención de más de uno por ser de un rojo muy vivo.

Hace menos de una semana, Jessica Cediel compartió algunas palabras sobre el amor propio con sus fanáticos en un video en el que aparecía sin una gota de maquillaje.

"¿Cómo están? Los saludo así recién levantada y con esta cara que me encanta, porque me amo, sin maquillaje, aquí obviamente no tengo nada y yo me siento tan bonita sin maquillaje y con maquillaje, pero a lo que voy es que me siento tan linda natural, que no me da miedo montarme así, con mis granitos, con mis manchitas, con mis imperfecciones, soy absolutamente espectacular", aseguró la bogotana.