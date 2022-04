Jessica Cediel dedicó jocosos movimientos a sus haters

Si por algo se caracteriza la guapísima presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel es por su innegable belleza, sensualidad, talento y por los jocosos movimientos con los que constantemente se roba los elogios de sus millones de seguidores en Instagram.

No dejes de leer: Jessica Cediel revela reflexivo mensaje y le llueven elogios

El ejemplo más reciente de ello se dio hace tan solo unas horas, donde la bogotana aprovechó uno de los éxitos del momento, para mover sus caderas y cuerpo al ritmo de reggae, dejando a más de uno con la boca abierta. Además, aprovechó la atención de los seguidores y haters, para enviar un claro mensaje, para quienes la critican por la manera en que baila.

Jessica Cediel le habló claró a quienes critican su manera de bailar

"Para la gente que me crítica y dice que me muevo como una culebra, ya quisieran tener una culebra como esta", dijo la capitalina entre risas, mientras seguía disfrutandod e la pista.

Bastaron minutos para que su publicación fuera replicada y viralizada por diversas páginas de entretenimiento digital, donde los elogios de sus millones de internautas no tardaron en llegar. También hubo algunos comentarios, donde seguidoras, aunque no criticaron, si explicaron un detalle que no las hacía fanáticas de la manera en que baila y es que segpun ellas, Cediel siempre repite los mismos pasos independiente del género.

También puedes leer: Jessica Cediel bailó recién levantada y enamoró a sus seguidores

"La gente sieeeempre habla miércoles, estás hermosa Jess!", "Hermosa bb", "mamasita", "Quien le dijo a usted que se mueve mal... no sabe lo que dicen!", "Que mujer tan más hermosa y sensual que bien bailas", "No es que bailes feo. Pero siempre haces el mismo movimiento para todos los ritmos... entonces se ve extraño. Pero es tu manera de disfrutar la vida... así que sigue bailandooooooo" y "Sigue bailando que pocas lo hacen tan bien como tú", fueron algunos de los comentarios.

Como se puede evidenciar en sus historias matutinas, esa energía que se irradió en el baile hace parte de una extensa jornada donde se levantpo temprano para entrenar, luego se mostró desayuanndo uno de los platos típicos de México, donde se encuentra actualmente y culminó mostrándose arreglada, con una pinta sexymente casual, con la que deleitó bailando.

Te puede interesar: Jessica Cediel contó que planea estrenarse como cantante

No dejes de leer: “Pasé muy feliz”, así celebró Jessica Cediel su cumpleaños