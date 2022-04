Sin una gota de maquillaje, Jessica Cediel habló sobre el amor propio

La guapa presentadora bogotana Jessica Cediel es una de las mujeres más guapas, sonadas y seguras de las redes sociales y por ello, es normal verla en diferentes facetas, donde sigue luciendo igualmente hermosa. Sin embargo, cuando opta por mostrarse 100% al natural, siempre llegan algunos comentarios donde intentan hacerla sentir mal por su aspecto, pero esta, contrario a lo que muchos buscan, le hace efecto boomerang a esas malas vibras y sale a contagiar de amor propio a sus millones de seguidores.

Así se dio en las últimas horas, cuando la también modelo aprovechó gran parte de sus historias de Inatagram, donde se mostró sin una sola gota de maquillaje, para interactuar con sus seguidores al respecto.

¿Cómo están? los saludo así recien levantada y con esta cara que me encanta, porque me amo, sin maquillaje, aquí obviamente no tengo nada y yo me siento tan bonita sin maquillaje y con maquillaje, pero a lo que voy es que me siento tan linda natural, que no me da miedo montarme aspi, con mis granitos, con mis manchita,s con mis imperfecciones, soy absolutamente espectacular