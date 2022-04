Jessica Cediel cautivó con recuerdo de baile frente al espejo

La presentadora y modelo Jessica Cediel encantó a sus 9 millones de seguidores al compartir un agradable TBT donde presumió sus increíbles curvas mientras se peinaba y bailaba frente al espejo.

Te puede interesar: Jessica Cediel y el corto short que puso a suspirar a muchos

Cediel dejó a más de uno con la boca abierta al cantar y mover sus caderas al ritmo de un vallenato muy clásico ‘Amor, amor’ del ‘Binomio de Oro’. En el video posteado por la bogotana, fue evidente lo mucho que disfruta Jessica de la música mientras se prepara para salir.

“Amor amor amor… La felicidad. Niñ@s ustedes también cantan y bailan mientras se arreglan? #tbt”, de esta forma Jessica además quiso interactuar con sus seguidores y conocer sus opiniones.

Uno de los seguidores inspirados con el clip de la modelo colombiana, le compartió todo un “poema” en la caja de comentarios: “Me gusta tu TBT, que bella te vez, a tu recuerdo le pongo un 10… lo publicas y le robas un suspiro a más de uno… Para enamorar a la gente tienes la virtud y viendo tu belleza yo disfrutó. Hoy es jueves y lo más hermoso que he visto hoy es tu publicación de recuerdo… TBT regreso al pasado y con tu recuerdo he quedado matado”.

No fue el único mensaje que recibió Cediel por su baile, casi 60 mil personas reaccionaron a la publicación de la presentadora colombiana y decenas de personas enviaron amorosos piropos: “Me encanta esa canción”, “toda belleza en un una mujer”, “qué hermosa Jessica”, “preciosa”, “I love how you dance, you are so beatiful”, “lo más lindo de Colombia”, “cuánta felicidad, contagias con tanta buena vibra”, “bella”, “te amo”, “cosita rica”, “hermosa”.

No dejes de leer: Hermana de Jessica Cediel demostró que la sensualidad es de familia

Mira también: Jessica Cediel posó con un vestuario que enamoró a sus seguidores

Te recomendamos: Jessica Cediel enamoró con desfile desde la sala de su casa