Hermana de Jessica Cediel demostró que la sensualidad es de familia

La guapísima hermana de Jessica Cediel: Melisa Cediel, es bastante conocida en redes sociales por su belleza, sensualidad, carisma, pero sobre todo, por el increíble parecido que tiene con su hermana Jessica, con quien la confunden constantemente.

Lee también: Jessica Cediel posó con un vestuario que enamoró a sus seguidores

No en vano, hoy acumula una enorme comunidad de Instagram por encima de los 227 mil seguidores, que constantemente elogian la belleza y sensualidad que emana en cada uno de sus contenidos.

Como muestra de ello, la mujer compartió hace unas horas un ardiente video en su Feed de la mencionada red social, donde posó con un pequeño bikini verde, con el que dejó fascinados a medios de entretenimiento digital y nacional y a sus miles de seguidores.

Mira también: Jessica Cediel se viste frente a sus fans al ritmo de Karol G y encanta

Fue cuestión de minutos para que su publicación superara los 27 mil me gusta y acumulara diversos comentarios, que en su mayoría, elogiaban su cuerpazo y hasta le proponían fidelidad eterna y obedecer en todo, en caso de tener una mujer como ella.

"MELIII!!!!! ... 🗣️DE VOS ME DEJO HASTA PEGAR", Hermosa", "eres una diosa", "no se sabe cuál de todas las hermanas está más hermosa", "amor platónico", "eres un sol e iluminas mi instagram con tu belleza", "por ti vale la pena estar en esta red social" y "contigo me caso y soy fiel por siempre", fueron algunos de los comentarios.

No dejes de leer: Jessica Cediel enamoró con su belleza al ritmo de Greeicy y Mike Bahía

No dejes de leer: Jessica Cediel se viste frente a sus fans al ritmo de Karol G y encanta