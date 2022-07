"No me sentía suficiente" Jenn Muriel abrió su corazón en redes

La creadora de contenido Jenn Muriel aprovechó su más reciente interacción en redes sociales para habilitar la famosa dinámica de preguntas donde se comprometió a dar su punto de vista frente a cualquier interrogante que tuvieran sus millones de fanáticos en Instagram.

Como es habitual en esto casos, los internuatas no desaprovecharon la oportunidad para indagarle sobre temas afectivos y sociales, para conocer su punto de vista al respecto. Este fue el caso de un seguidor que le pidió su postura sobre las personas que se creen más que los demás solo porque tienen una situación económica más estable.

Posteriormente, una seguidora le preguntó a modo de consejo, qué opinaba sobre el hecho que su pareja usara el carro de la mamá de su hija, a lo que Jenn expresó que la situación era desde luego muy incómoda y que por ende le costaba poder aconsejarla porque en su caso, nun ca ha estado con alguien que tenga hijos y entiende que eso es un tema más complejo. Le recordó que aunque la relación siempre existirá debido a la hija que tiene de por medio, no le parece normal que este use el vehículo personal de su expareja.

"¿qué opinas de que a veces no te sientas lo suficiente pero tu sabes que eres más que todo", p0reguntó una internauta, a lo que Jenn sorprendió con su reveladora respuesta, donde hizo público que también sufrió de estos complejos en algún momento de su vida.

"Bueno te voy a contar, yo también pasé por algo así y no me sentía suficiente, me empecé a dar cuenta que tenía que trabajar por mi amor propio, en el respeto hacia mi misma, porque no debemos esperar eso de los demás, tenemos que querenos nosotros mismos como lo más especial del mundo, porque es lo que somos" respondió Jenn.