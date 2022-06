Jenn Muriel sorprendió a sus fans con inspiradores mensajes

La creadora de contenido Jenn Muriel sorprendió positivamente a sus millones de seguidores hace tan solo unas horas, al abrir una dinámica poco inusual en sus contenidos donde quiso hablar sobre los "lemas de vida" que tiene cada persona y para darle apertura al tema, comenzó compartiendo los suyos.

Siempre puedes empezar de nuevo. Siempre hay algo por lo que tienes que agradecer y lo más importante es que ¡ESTÁS VIVO! No puedes hacer feliz a todo el mundo, así que no cambies lo que eres solo porque a alguien no le agrada.

Tras hacer públicas algunas de sus visiones más personales de la vida, la también empresaria quiso habilitar el famoso cajón de preguntas para que sus seguidores también compartieran los suyos. Como es habitual no perdieron oportunidad para hacer algunas bromas al respecto, otros desde luego si respetaron la dinámica compartiendo sus posturas.

El primer internauta en interactuar, enfatizó en que para él lo más importante era ser feliz en la vida sin entorpecer la felicidad de otros. A esto Jenn reaccionó con un "me encanta", añadiendo que no pudo haberlo dicho mejor y enviándole un beso.

Posteriormente, llegó una internauta bromeando "La que no es pu%#, no disfruta jajajja mentiras", a lo que Jenn entre risas la corrigió diciendo que así no era. Otro internauta si tuvo una intervención más profunda al respecto, asegurando que cuando más oscura es la noche, es porque está a punto de amanecer. Desde luego, haciendo una metáfora sobre las dificultades de la vida.

"Si lees esto y ahora mismo estás pasando por la oscura y densa noche...Ten la certeza de que hay oportunidad de volver a ver los destellos que te guiarán hacia el amanecer", respondio Jenn.

Otras respuestas de Jenn Muriel

"El tiempo solo acaba cuando morimos, de resto puedes hacer lo que quieras a la edad que quieras", fue lo que opinó otro internauta, a lo que Jenn aprovechó para dar su punto de vista sobre ello y para darle un mensaje a sus fans.

A veces uno como que ve amigos o conocidos que han cumplido gran parte de sus sueños y uno a veces como que ni una pequeña parte, pero siento que cada uno lleva como su propio camino y que debe llevarlo a su propio ritmo.

Culminó su dinámica de preguntas, con la confesión de un seguidor que le compartió que su lema de vida era gastarse el sueldo en un mismo día, porque no sabía que al día siguiente ya no estaría, a lo que Jenn le aconsejó que como el mañana era incierto, era mejor tener unas reservas económicas.

