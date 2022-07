¿Indirecta? Jenn Muriel confesó si pagaría con la misma moneda

La creadora de contenido Jenn Muriel sorprendió positivamente a sus millones de seguidores hace tan solo unas horas, al abrir una dinámica poco inusual en sus contenidos donde quiso hablar sobre los "lemas de vida" que tiene cada persona y para darle apertura al tema, comenzó compartiendo los suyos.

Siempre puedes empezar de nuevo. Siempre hay algo por lo que tienes que agradecer y lo más importante es que ¡ESTÁS VIVO! No puedes hacer feliz a todo el mundo, así que no cambies lo que eres solo porque a alguien no le agrada.

Tras hacer públicas algunas de sus visiones más personales de la vida, la también empresaria quiso habilitar el famoso cajón de preguntas para que sus seguidores también compartieran los suyos. Como es habitual no perdieron oportunidad para hacer algunas bromas al respecto, otros desde luego si respetaron la dinámica compartiendo sus posturas, que la influencer hizo públicas en la jornada de este jueves.

Jenn Muriel ¿aprovechó la dinámica para enviar indirecta a Yeferson Cossio?

Sin embargo, en las últimas horas publicó nuevas historias donde según algunos internautas, habría aprovechado para enviar una clara indirecta a su expareja Yeferson Cossio, con quien terminó ahce varias razones por razones aún desconocidas.

Se trata de una pregunta dónde una seguidora afirmaba que su lema de vida era pagar con la misa moneda a lo que Jenn refutó su postura asegurando que personalmente ella no le gustaba pagar con la misma moneda porque ella se considera mejor que eso.

No estoy de acuerdo con la venganza, si alguien me desea el mal yo le deseo el bien, como dicen por ahí uno ofrece de lo que tiene en el corazón...yo no pago con la misma moneda, yo soy mucho mejor que eso.

Sus palabras no quedaron ahí y añadió que ella es una fiel creyente que todo sucede por una razón, "uno muchas es deseando como que las cosas hubiesen sido diferentes, por qué me está pasando esto, pero es de uno cuestionarse y ver por qué me está pasando esto". Culminó reiterando que todas las personas son capaces de salir de cualquier situación que le angustie, porque al final, terminan teniendo más fuerza de la que se imaginan.