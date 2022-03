Jenn Muriel encantó en las redes, hasta Sara Uribe comentó

La hermosa Jenn Muriel ha pasado unos días complejos a causa de la polémica que ha generado el fin de su relación con el influenciador Yeferson Cossio y las imágenes que se filtraron de él junto a Aida Victoria Merlano.

La joven modelo, aunque ha dado pocas declaraciones sobre el tema, fue clara al desmentir los rumores que empezaron a rondar en las redes sociales sobre una supuesta estrategia comercial detrás de su ruptura amorosa.

“¿a ustedes les cabe eso en la cabeza de verdad? primero que todo yo no me voy a prestar para esas estupideces, segundo ni siquiera he querido salir a hablar del tema en específico como para querer armar polémica”, fueron las palabras de la guapísima influencer.

Sin querer volver al tema del estado de su corazón, recientemente, Jenn ha compartido con sus seguidores imágenes de sesiones fotográficas en las que intenta ocultar el dolor que está viviendo.

En las últimas fotografías que posteó en Instagram, Jenn presumió su inigualable belleza al lucir un crop top rojo brillante de tiras junto a un pantalón negro bota ancha. Con este outfit, Muriel enamoró con sus encantos a más de 600 mil personas.

La descripción que usó Jenn, quizá está relacionada con lo que está sintiendo en estos momentos: “Puedo ver más allá de tus ojos. Sé lo que soy, lo que tengo, lo que quiero y a dónde voy".

Hasta la reconocida y hermosa empresaria Sara Uribe comentó en el carrusel de imágenes calificando a la influenciadora como “hermosa”.

