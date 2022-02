Jenn Muriel cautivó en las redes y fans especulan sobre el estado de su corazón

La hermosa influenciadora Jenn Muriel, novia del reconocido creador de contenidos Yeferson Cossio, llamó la atención en las redes sociales con una sugerente instantánea en sexy lencería negra.

Jenn Muriel compartió con sus 4.6 millones de seguidores en la red social de Instagram una foto en la que luce su escultural cuerpazo en ropa interior negra y un suéter de color claro. Con una de sus manos, la generadora de contenidos levantó su abrigador suéter para mostrar revelar sus mejores ángulos y dejar volar la imaginación de sus fans.

“Acogedor domingo”, con estas dos palabras Jenn publicó la fotografía con la que aceleró el corazón de sus seguidores y dejó a más de uno con la boca abierta.

Como era de esperarse, miles de personas reaccionaron a la interesante fotografía con likes, comentarios y emoticones. Hubo fanáticos que aprovecharon el post de Jenn para preguntar si estaban distanciados con Cossio.

Recordemos que hace unos días, en las plataformas digitales fue viral un video íntimo de Cossio con otra mujer. Ante la insistencia, Yeferson aclaró que no se trató de una infidelidad sino de un video de hace varios años con su exnovia. Quizá por esta razón, los internautas especulan sobre una presunta discusión entre Jenn y Yeferson.

“Porqué tan triste”, “a veces siento que Yefer no te merece”, “porque te terminó Yef, fue por el video que se filtró”, “te mereces lo mejor del mundo Jenn, ojalá algún día lo puedes entender”, “se nota que están peleados es que yef es un man con muchas mañas raras y no creo que ella merezca aguantar tanto, siento que estos últimos días no la ha respetado para nada”, fueron algunos de los mensajes que enviaron los fanáticos de la influenciadora.

Sin embargo, en sus historias, Jenn publicó imágenes de una sesión fotográfica en la casa de Yeferson por lo que es poco probable que la pareja esté atravesando un momento difícil en su relación.

Lo único cierto es que la influenciadora paisa dejó a más de uno sin respiración por la provocativa fotografía con poca ropa con la que retó la censura de Instagram.

