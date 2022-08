"Me preocupaba mucho el qué dirán", Sara Uribe se sinceró en redes

La presentadora y modelo paisa Sara Uribe es recordada por los colombianos por su participación en el reality "Protagonistas de Nuestra Tele", y tras su participación la modelo logró abrirse un espacio en los medios de comunicación nacionales como presentadora gracias a su talento y carisma.

Asimismo, Sara se ha desempeñado como creadora de contenido, pues a través de redes sociales ha logrado también ganarse un reconocimiento, y ya cuenta con más de 6,8 millones de seguidores, los cuales, no se pierden ninguna publicación de la paisa.

Por eso, Uribe ha aprovechado su gran influencia para llevar mensajes de superación y amor propio, pues según ha expresado la modelo durante toda su vida ha tenido que superar difíciles obstáculos y fuertes críticas.

Recientemente, la modelo quiso enviar un mensaje a sus seguidores en el que se sinceraba de las críticas a las que las mujeres se enfrentan a diario y que ella logró superar con gran trabajo.

Las personas son crueles con sus comentarios y opiniones

La presentadora sacó un espacio en su cuenta personal de Instagram para expresar que a diario las personas llegan a ser bastante crueles con sus comentarios y opiniones sobre la apariencia física de los demás, pues, algo que, ella cree que no se debe permitir y por el contrario se debe concientizar a las personas del daño que pueden hacer con una sola palabra o comentario.

Que si subiste de peso, que si bajaste de peso, que si te salió un gordito, todo el mundo se siente con derecho a opinar, pero solo tú tienes el derecho de vivir así como eres y de sentirte bien cómo te dé la gana, no permitas que nadie entre a tu alma cuando todos estamos en construcción y no permitas que nadie te quebrante.

Muchos años le preocuó el qué dirán

Sara también aprovechó para revelarles a sus seguidores que ella ha sido una mujer que se ha tenido que enfrentar a cientos de críticas en su vida, por su aspecto físico, por sus relaciones amorosas y por infinidad de cosas, que en su momento la afectaron emocionalmente, pero que, llegó el momento en el que decidió confrontarlos.

Porque durante mucho tiempo me preocupé por lo que decían los otros de mí, me afectaban las críticas y quería cambiar por los demás. Hasta que tuve un punto de quiebre y dije: NO MÁS.

Sus seguidores la apoyaron y le agradecieron

El clip cuenta con más de 38.000 interacciones y cientos de comentarios en los que sus seguidores le mostraron su apoyo y le agradecen por ese gran mensaje.

"Este tipo de mensajes.. son los que necesitan las mujeres que tanto se refujian en estas redes sociales; uy si yo estoy pasando por algo así en este momento; más claro no se puede; tienes toda la razón la gente siempre va a dar opiniones que nadie le pide; muy de acuerdo también solía pasarme; que bella es esta mujer; eres una guerrera; este mensaje me llegó al alma; me siento identificada contigo". Fueron algunos de los mensajes.

