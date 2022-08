J Balvin sacó risas al revelar cómo medita con la compañía de su hijo Río

El cantante J Balvin divirtió a miles de sus fanáticos luego de revelar cómo son ahora sus meditaciones tras la llegada de su hijo Río, fruto de su relación con la modelo Valentina Ferrer.

Te puede interesar: Hermana de J Balvin habla del bullying que sufrió cuando era niña

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 52 millones de seguidores, el paisa compartió un video en el que dejó ver cómo su momento de meditación fue interrumpido por su pequeño.

J Balvin mostró que meditar ya no es tan sencillo como antes

Recordemos que, el paisa ha revelado que, debido a su depresión y estilo de vida, tomó como un hábito la meditación, siendo esta actividad parte fundamental en su día a día.

Sin embargo, ahora, sus meditaciones han tenido un gran cambio, gracias a su bebé.

En la grabación se puede ver al cantante meditando, sentado en un sofá en su casa en una habitación totalmente oscura, acompañado por su perro, quien está acostado a su lado en el piso muy tranquilo.

Pero allí llega su hijo Río gateando a hablarle, gagueando fuertemente y dirigiéndose a donde están las cortinas e intentando abrirlas. El artista intenta seguir su meditación, per

o cuando el niño abre las cortinas le entra luz directa y este pierde un poco la concentración.

De inmediato, quien está grabando, que es aparentemente, la argentina, le dice a su hijo que se salga y deje al papá meditar.

“La meditación antes era un poco más tranquila de lo normal. EL HURACÁN RIO”, escribió el artista en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde los llenaron de halagos.

“Que grandes maestros que son los hijos siempre", "Que hermosura", "No para quieto Jose", "El perrito viendo como que rollo con mi compa Rio", "Jajajaja EL TSUNAMI", "La parte buena es que te dio la luz para intercambiar energía", "Nadie ha dicho que ser papás es fácil", "Jajajaja tan lindo él quería a su papito para él. Se ve que va ser pilas como el Papá. Qué Bendicion Jose no sabes que alegria verte en esa etapa", "Pero esos huracanes son hermosos", "Para tragárselo a besossssssssss", "La meditación se hace a lo claro con la energía de la luz no necesariamente del sol lo importante es que la energía y la persona", "No solo la meditación", "Huracan amoroso, sé lo que se siente", "Jajajaja lindoooo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

No dejes de leer: "Que envidia" le dicen a J Balvin tras encuentro con Dua Lipa