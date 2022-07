J Balvin recibe reconocimiento en los Premios Juventud como agente de cambio

El cantante J Balvin recibió un reconocimiento en los Premios Juventud como Agente de Cambio por su defensa a la salud mental e innovación creativa.

Recordemos que, el artista ha hablado abiertamente de este tema luego de confesar que sufre de depresión.

Uno de los encargados en hacerle dicha entrega fue su colega y compatriota Feid, donde ambos no dudaron en halagarse sobre el escenario.

El cantante se mostró muy emocionado y feliz, pero sobre todo aprovechó su discurso para enviar un mensaje a sus millones de fanáticos a buscar ayuda y a reconocer cuando no se está bien.

“Muchas gracias Puerto Rico. Se siente brutal el cariño, estar aquí en Puerto Rico, estoy muy feliz de estar acá, gracias por toda la vibra de todos ustedes y siempre he sabido que la música es un medio no es el fin, el medio por el cual podemos conectar con la gente, la juventud, con todos los que nos siguen y también hacerles saber que no está mal sentirse mal, hay momentos en los que se la pasa uno en la oscuridad, pero tarde o temprano llega la luz y o bueno de aquí es que sepan que yo soy un ser humano igualito a todos los que están aquí, igual que ustedes, que tenemos nuestros triunfos, pero también nuestras tristezas, nuestros momentos difíciles, pero a la final siempre la verdad sale y Dios siempre nos ilumina, así que vamos para que el mundo sea mejor, lo amo, saludos a todos los latinos, a mi madre, seguimos aquí, gracias”, expresó.