Hermana de J Balvin habla del bullying que sufrió cuando era niña

La hermana del cantante reggaetonero paisa J Balvin, Carolina Osorio, publicó en las historias de sus redes sociales unas profundas reflexiones y confesiones acerca de sus inseguridades y su salud mental.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 380 mil seguidores, esta colombiana contó lo difícil que fue su niñez y lo mucho que la marcó esas actitudes que se pueden catalogar como bullying.

Carolina también recalcó que sus actitudes de apartarse y no hablar con la gente se daban porque tenía un proceso interno y no quería ser reconocida sólo por ser la hermana del reggaetonero.

“Y, aunque a veces me tildaban de creída, fastidiosa, de muda, etc. porque me juzgaban sin conocerme, lo que no sabían es que estaba pasando por un proceso interno de autoconocimiento. ¡Yo prefería no mostrarme por miedo, pena al qué dirán y porque prefería no mostrarme a mostrar algo que yo no era o que me dieran importancia sólo por ser hermana de alguien!”