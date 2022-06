J Balvin le volvió a responder a Nodal y hasta le lanzó indirecta a Residente

Los cantantes J Balvin y Christian Nodal han protagonizado una nueva polémica luego de que el colombiano compara una fotografía de él rubio con el actual cambio de look del mexicano.

Si bien, según ha manifestado el paisa lo hizo con humor y sin ninguna mala intención, para el intérprete de “Ya No Somos Ni Seremos” no fue así, pues no pudo ocultar su molestia.

Tanto así que le lanzó dura palabras tildándolo de “pendejo” y asegurando que él representa todo los que está mal en la industria de la música.

Además, aseguró que lanzará una canción tirándole al cantante, la cual espera que este le responda.

"No hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien. Como todos saben yo no soy muy bueno pa' hablar, ahorita voy pa' la cabina porque voy a grabar algo bien chingón para este compa, que no ha aprendido. Te dio una patada en el c*** Residente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque la mía... yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí sí me respondas”, fueron parte de sus palabras.

J Balvin retó a Nodal a hacerle una tiradera que venda

Ante estas declaraciones, J Balvin no tardó en reaccionar y por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 52 millones de seguidores, aseguró que no entiende por qué él tomó tan mal el chiste que le hizo.

Además, lo retó a que la tiradera que le va a hacer sea lo suficiente buena para que alcance sorprendentes reproducciones en las diferentes plataformas digitales, una estrategia que le ha funcionado a otros artistas, enviándole una posible indirecta al cantante Residente, quien le dedicó una tiradera bastante fuerte meses atrás.

"Lo compararon conmigo, me comparan con él, aunque sea la foto. Estamos bonitos los dos, o yo no sé, yo me siento sexy, confiado, seguro y la persona lo toma a mal, ya eso es problema de él; ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen ya muy sensibles, entonces nada. Si va a hacer la tiradera que sea romántica y que venda y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado, buena suerte panita”, expresó.

No dejes de leer: ¡Le recordó a Belinda!, la irónica respuesta de J Balvin a Christian Nodal