Hermana de Karol G ingresó al quirófano y así lo reveló

La joven Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G, confesó que decidió someterse a una nueva intervención para mejorar su apariencia física.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 500 mil seguidores, compartió un video con el que confesó que decidió realizarse una lipo-marcación.

En la grabación, que hace al ritmo de “Christian Dior” del artista Jhay Cortez, cuyo video musical suma más de 33 millones de reproducciones en YouTube, mostró varias imágenes de cómo ha vivido la operación y su recuperación.

Con ellas, aprovechó para confesar que, una vez quiso ser muy sincera sobre lo que se hace para mejorar su aspecto y destacar que, una vez logre recuperarse del todo hará un viaje y les presumirá en traje de baño los resultados de la cirugía, la cual se quería realizar hace un buen tiempo.

“Me operé.

Acá te dejo un poquito de lo que va siendo la cirugía que me realicé… ustedes saben que yo no oculto nada y siií me hice la lipo marcación y soy feliz, hace ratico la quería… hay rollitos que por más que luches no se van.. así que eso hice quitarme un poquito y hacerme unas rayitasss bien lindas… perennn que me recupere del todo y me voy para una piscina o una playa como me prometió el (amor) y me tomo unas fotos bien xoticasss y se las monto… besitos pues, mua..”, escribió en la descripción de la publicación.