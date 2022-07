Gregorio Pernía puso a volar la creatividad de sus fans con fotografía

​​​​​​Gregorio Pernía es uno de los actores más atractivos y reconocidos en Colombia, el cucuteño de 52 años, se ha convertido en el "crush" de muchas personas alrededor del mundo, quienes no pierden oportunidad para dejarle piropos y halagos en sus redes sociales.

El actor quien da vida a Luciano Valenzuela en Hasta que la Plata nos Separe recientemente sorprendió a sus más de seis millones de seguidores en Instagram al compartir una candente fotografía en la que mostró su tonificado cuerpo al borde de una piscina y a la luz del sol.

La foto de Gregorio Pernía que puso a volar en creatividad a sus seguidores

El actor ha dividido las opiniones con su personaje antagónico dentro de HQLPNS, un hombre que ha mostrado que posee un gran ego y que no le importará pasar por encima de quien sea para lograr sus metas, principalmente su pareja Alejandra Maldonado y su familia, a los cuales lleva engañando desde tiempo atrás.

Esta faceta de malo dentro de las historias lo ha caracterizado dentro de su carrera actoral, algo que lo ha hecho convertirse en uno de los "malos" favoritos de las personas. Aunque en la vida real Gregorio es todo lo opuesto a su papel de Luciano, si conserva algunas cualidades de su personaje, como la picardía y la sensualidad.

Por eso, quiso inventarse una dinámica con sus seguidores al colocarles el reto de elegir un nombre que describiera su última fotografía, algo que no iba a pasar por desapercibido y que, hizo volar la creatividad a los internautas.

Amore bello ¿Hoy me llamo? ¿Qué nombre para esta foto?

Los divertidos nombres que recibió Gregorio para su publicación

Como era de esperarse la fotografía subió la temperatura de sus redes sociales e hizo que salieran divertidos comentarios en los que destacaron su gran estado físico y en los que hasta bromearon con una de las canciones del momento en el mundo del reguetón, con la que han sacado varios memes debido a un apodo que el actor tuvo en una reconocida producción.

"Mi desayuno favorito; no sé que nombre pero está re bueno mi amor; Mi resbaladilla; La meta de muchas, el Triunfo de una; No hay mejor horizonte; El mejor postre; Titi me pregunto; Mi flaco bello; mi fruta prohibida; Lobo con piel de cordero; belleza de mi corazón; el mejor café de la mañana". Fueron algunos de los comentarios destacados del post.

