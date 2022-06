Greeicy Rendón se robó elogios por no romantizar su maternidad

La cantante caleña Greeicy Rendón se apoderó durante el fin de semana de las tendencias digitales tras compartir una ráfaga de historias junto a su bebé Kai, junto a su prometido Mike Bahía y otras personales, donde mostró conversaciones con su pequeño, cantos sola y con el padre de su bebé y donde relató algunos de los retos más grandes que ha tenido en su nueva faceta como mamá.

Por si fuera poco, unas horas después llegaron unas bellas y tiernas fotografías de la también actriz sola y junto a su pequeño, donde exteriorizó el gran amor que este le produce y la belleza y sensualidad que sigue emanando tras pocas semanas de traer a su hijo al mundo.

Sin embargo, entre todos los contenidos, hubo un factor caracterísitico que llamó particularmente la atencióny fue la manera tan honesta en que Greeicy aunque enamorada de su pequeño, hablaba de los abruptos cambios que había tenido su vida tras ser mamá, perdiendo incluso minutos al día para ella.

Les subí unas foticos y las verdad honestamente tenía muchas ganas de bailar porque puse musiquita y me animé y como me arreglé, entonces estaba motivada y yo me imaginé bailando con mi bebé y bajé y me tomé la primera foto que fue la que les puse y empezó a llorar y no pude bailar, entonces me vine pa´aca y por esos mis foticos son auí con bebé...el no quería bailar y como ahora mi tiempo ya no es mi tiempo sino que es tu tiempo y ahora tú decides por mí, ¿verdad?

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que quería aprovechar porque desde que dio a luz no había podido sacar unos minutos para ella, para arreglarse, para sacar contenidos, etc.

"Desde el 21 de abril de este año, hoy tuve tiempo de arreglarme y ni siquiera fue que me hice mucho, literal un peinado rapidíto con gel, la pestañina, la línea, el rubor, un pouito de hidratante en los labios, vestidito, actitud y empoderada, mamasota y se siente bien, creo que lo necesitaba", culminó.

Así reaccionaron los internautas tras declaraci9ones de Greeicy

Sus palabras lograron empatizar tan profundo con sus seguidores, que de inmediato se convirtió en tendencia número uno en la red social Twitter, donde muchos expresaron su admiración por ella no solo por la belleza que seguía conservando, sino por su entrega total como mamá y por no romantizar el proceso de gestación y ahora sus experiencias como madre.

"Amo la manera en que Greeicy muestra la maternidad, porque a pesar de ser muy linda y preciosa a la vez es muy dura y no todos están preparados para esa conversación!!", "¿Mi objetivo en la vida? Ser como Greeicy. Maternidad real y deseada Una finca llena de perros, gatos y vacas Compartiendo sus sueños con el amor de su vida", "Me encanta la forma en que Greeicy muestra su maternidad. Necesitamos de eso y no esas que solo muestran "vidas perfectas" y maternidades romantizadas", "Amo ver las historias de Greeicy viviendo su maternidad y mostrándola tal y como es", fuieron parte de los múltiples tuit's.

