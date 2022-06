"Mi tiempo ya no es mío" Greeicy Rendón sobre los retos de la maternidad

La cantante valluna Greeicy Rendón lleva casi dos mes desde que dio a luz a su primogénito Kai, del que hasta ahora no ha mostrado muchos detalles físicos, más que la plata de de sus pies y sus manitas mientras este le agarra fuerte.

Tampoco había mostrado detalles sobre ella y su proceso como mamá, ya que recordemos que hasta hace unos días volvió a aparecer en redes sociales, tras casi 26 días de ausencia total públicamente, ya que como bien lo explicó Mike Bahía en una entrevista en días pasados, está dedicándose de lleno a disfrutar y aprender de esta nueva faceta como mamá.

Por sorpresa y para el contento de muchos, la también se ha mostrado un poco más activa en sus historias de Instagram, donde ha estado compartiendo una serie videos donde ya dejó ver cómo quedó su cuerpo a tan solo unas semanas de haber dado a luz. Desde luego, con un poco de inflamación abdominal, pero conservando la marcación que siempre la ha caracterizado y la delgadez de siempre, que a juzgar por sus videos, volverá en su totalidad ya que está retomando sus rutinas de ejercicio en los espacios que su bebé le permite.

Tras esto, la caleña también aporvech+o sus historias de Instagram para hablar sobre los retos que han signifcado para ella ser mamá. Entre esos, el tiempo, que ahora está casi que en su 100% dedicado a su pequeño.

Les subí unas foticos y las verdad honestamente tenía muchas ganas de bailar porque puse musiquita y me animé y como me arreglé, entonces estaba motivada y yo me imaginé bailando con mi bebé y bajé y me tomé la primera foto que fue la que les puse y empezó a llorar y no pude bailar, entonces me vine pa´aca y por esos mis foticos son auí con bebé...el no quería bailar y como ahora mi tiempo ya no es mi tiempo sino que es tu tiempo y ahora tú decides por mí, ¿verdad?