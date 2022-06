Greeicy Rendón se robó elogios con tiernas fotos junto a su bebé

La cantante caleña Greeicy Rendón se apoderó durante el fin de semana de las tendencias digitales tras compartir una ráfaga de historias junto a su bebé Kai, junto a su prometido Mike Bahía y otras personales, donde mostró conversaciones con su pequeño, cantos sola y con el padre de su bebé y donde relató algunos de los retos más grandes que ha tenido en su nueva faceta como mamá.

Por si fuera poco, unas horas después llegaron unas bellas y tiernas fotografías de la también actriz sola y junto a su pequeño, donde exteriorizó el gran amor que este le produce y la belleza y sensualidad que sigue emanando tras pocas semanas de traer a su hijo al mundo.

"Esa facilidad que tenés pa’ enamorar", fueron las palabras de usó Greeicy para describir su carrete fotográfico en Instagram.

Como era de esperarse, bastaron minutos para que su post superara los 2 millones de "Me gusta" y acumulara miles de comentarios que en su mayoría, elogiaban su labor como mamá, la belleza de su pequeño y sobre todo, lo guapa que lucía ella.

"Me muero, es el amor mas mas grande que uno puede llegar a sentir. Brillaaan", "Hermosura pura", "Los amo", "Cothita delithiothaaaaa dime si no es el sentimiento más demencial de este mundo?", "Ahora más reinaaaaaaa q nuncaaaa", "No noooo que belleza", "Aayyyyyy preciosittoooooooooo", "Espectacular. Muchas bendiciones", "@greeicy que alegría verte de nuevo y con tu bebé me muero de amor" y "Los Adoro! La Etapa de mamá te queda Divina2, fueron algunos de los comentarios.

No te pierdas: Greeicy da un tierno masaje a su bebé luego del baño

Greeicy sobre el reto de ser mamá

Recordemos que la mujer también relató en sus historias que lograr estas instantáneas no fue nada fácil, ya que cuando se dispuso a posar para la priemra foto su bebé comenzó a llorar y por ello salió en las siguientes con él. También contó que este domingo fue el primer día desde que es mamá que puede dedicarse unos minutos para ella, para arreglarse, etc.