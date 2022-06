Gerard Piqué, una vida llena de fútbol, negocios, lujo y excesos

Polifacético. Así podríamos definir a Gerard Piqué, un hombre que no solo se ha destacado por ser un exitoso futbolista, sino también por tener una gran serie de exitosos negocios, mismo que lo han convertido en uno de los deportistas con más visión para este tipo de cosas, pero también se ha destacado por ser una persona polémica y plagada de excesos.

En lo deportivo

En esto, él se ha convertido en un símbolo de la Selección Española de Fútbol, pues hace parte de la selecta lista de 23 jugadores que se quedó con el título del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, mismo que llevó a cabo en el 2010, y por el cual, en un evento musical (la canción oficial del mismo) conoció a Shakira.

También hizo parte de uno de los mejores equipos de fútbol de la historia, la recordada plantilla del FC Barcelona que ganó todo de la mano de Lionel Messi, Pep Guardiola, Xavi Hernández, entre otros, todo esto, también en los inicio de la década del 2010.

Es importante recordar que él, en compañía de nombres como Puyol, Messi, Iniesta, Valdés, Mascherano, Dani Alves, entre otros, cuenta con un número mayor a 30 títulos como profesional, contando el ya mencionado mundial de fútbol en el 2010, y una Eurocopa en el 2012.

El amor

Esto parece ser algo que nunca le ha faltado a Piqué, a pesar de ser un hombre de pocas relaciones formales, pues además de los 12 años de relación que se le conoce al lado de Shakira, este sostuvo una muy famosa de dos años con Nuria Tomás, hija de un importante empresario español. A pesar de esto, hay quienes dicen que antes de su vida con la colombiana, siempre se le vio acompañado en diferentes lugares de España muy bien acompañado.

En este momento, medios españoles asegura que su ruptura con la cantante colombiana tiene que ver con un acto de infidelidad del catalán, a quien supuestamente se le ha visto con una joven de 20 años, y por quien habría decidido terminar con su matrimonio de más de una década, y con el cual tiene dos hijos: Sasha y Milán.

Los negocios

Nació en una familia en donde los negocios hacen parte del eje central de la misma. Cuando era pequeño vio cómo su abuelo hacía parte de la parte administrativa del FC Barcelona, razón por la cual este futbolista siempre se ha sentido afín con este club. Pero con el paso del tiempo y de su experiencia, este catalán ha incursionado en varios negocios que tienen que ver con la industria del deporte, los video juegos y las comunicaciones.

En el año 2017, Gerard creó Kosmos Global Holding SL, una empresa con varias vertientes, pues inició pensada en la creación de video juegos, pero con el paso del tiempo incluyó varios negocios en su haber, entre los que se destacan: el manejo total por 25 de la Copa Davis, torneo que reúne a los país entorno al tenis. Además de este, el central decidió adquirir el equipo de fútbol Andorra FC, mismo que ya juega en segunda división del fútbol español.

Además de los negocios personales, Piqué ha servido de puente para que el equipo azulgrana firme con varias importantes marcas del mundo, como lo fue el mismo Rakuten (tienda virtual), la cual fue, hasta esta temporada, la patrocinadora oficial de este club. También ha colaborado para firmar millonarios contratos que beneficiaron a la Federación Española de Fútbol, entre otros negocios.

Actualmente también está asociado con el importante youtuber y streaming Ibai, con quien cuenta con varios negocios, entre los que se destacan el Mundial de Globos, y varias cosas que van ligadas con el mundo digital.

Sus excesos

Para Gerard la vida de un futbolista no solo se debe centrar en el deporte como tal, esto explicado por él mismo en diferentes entrevistas, mismas en las que aseguró que siempre le ha gustado su vida nocturna, una vida en la que ha gozado con privilegios, pues su nombre le abrió las puertas de los más importantes ‘antros’ de su país y del mundo en digital.

A pesar que esto parece no haberle afectado mucho en su nivel, pues a lo largo de su carrera no ha sufrido muchas lesiones, y su nivel, a pesar de algunos años en los que no se vio al mejor Piqué, este siempre ha sido regular, pero sus directores técnicos si han sufrido con esto, como fue el caso de Pep Guardiola, con el que no cerró del todo su relación en el 2012.

Varias veces a este jugador se le vio alicorado en diferentes e importantes discotecas de Barcelona, como también en Madrid, donde él mismo dice que ha pasado importantes momentos, como lo fue cuando hizo poner el himno de su equipo, recordando la gran rivalidad que hay entre el Real Madrid y el Barcelona, situación que le produjo salir escoltado del lugar.

Sus excesos no solo estuvieron marcados por su vida nocturna, sino también por la forma de comunicarse, pues no ha tenido, como dicen por ahí, “pelos en la lengua” para hablar de políticos, dirigentes, y colegas del deporte, convirtiéndose a lo largo de su carrera en uno de los futbolistas más polémicos del mundo.