Modelo brasileña revela que Piqué le mandaba mensajes subidos de tono

Los rumores de separación entre Shakira y Gerard Piqué siguen creciendo como espuma, teniendo en cuenta las declaraciones del medio de comunicación español ‘El Periódico’ sobre una presunta infidelidad por parte del jugador de fútbol.

Asimismo, han salido a luz algunos detalles sobre la supuesta separación: por ejemplo, una agencia privada de noticias grabó un video cuando Gerard entra a su mansión en Barcelona y no tiene las llaves de la vivienda.

Sin embargo, el drama no termina allí, puesto que hace pocas horas la modelo de contenido para adultos, Suzy Cortés, más conocida como ‘Miss BumBum’, charló para un medio americano acerca de la incómoda situación que vivió con el defensa central.

Resulta que la brasileña sostenía una amistad con uno de los expresidentes del Barcelona F.C ; en una de esas reuniones, conoció al guapo español. Sin embargo, el padre de Milán y Sascha le escribía mensajes subidos de tono, en donde le pedía que le mandara las medidas de su cuerpo.

Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi, expresó.

También, la modelo Playboy agregó que Piqué era una de esas personas que enviaban los mensajes y luego los borraba.

Adicionalmente, Miss BumBum se refirió a las otras relaciones que entablaba con los demás jugadores, no obstante, rescata que estos se referían a ella con tacto porque respetan a sus esposas:

Fue él que me mandó el mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes seres humanos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto, concluyó.

Además, la carioca dijo que nunca se había referido al tema por respeto a la imagen de Shakira, quien afirma, no se debe estar en esta situación.

Sin embargo, Suzy confesó que se llenó de valor para contar todo lo que sabía sobre Piqué y sus malas intenciones.

En contraste, la polémica se ha reavivado teniendo en cuenta el lanzamiento de la canción ‘Te felicito’, la cual reflejaría los malos términos en los que están Shakira y Piqué.