El polémico contrato que Gerard Piqué le habría hecho firmar a su novia

La oficialización de la ruptura entre la cantante barranquillera Shakira y el futbolista Gerard Piqué sigue dando mucho de qué hablar por las supuestas razones que habrían conducido a la separación (una presunta indifelidad por parte del futbolista del Barcela F.C.) y las repercusiones que vendrán después para los socialities.

Recordemos que los rumores de una separación se hacían cada vez más fuertes y fue por ello que la colombiana se vio motivada a dar un comunicado oficial por medio de la agencia que la representa, para acabar con el voz a voz de desinformación que circula mundialmente y para pedir respeto por el duelo que están viviendo como pareja, dejando claro que ellos quieren respetar su privacidad sobre todo, por el bienestar de sus hijos.

Tras esto, las noticias del futbolista y la cantante no paran de rondar y como muestra de ello, está la más reciente polémica que cobija a Gerard y que lo tiene nuevamente en el ojo del huracán tras filtrarse el supuesto contrato que le hizo firmar a su presunta nueva pareja, para que pudiera entablar una relación con él, de lo contrario, esta no se daría.

Según el periodista Marco Chiazza, la pareja se conoció en el marco de una fiesta en Barcelona, donde Piqué quedó deslumbrado, al punto de pedirle permiso para salir con ella e incluso contratarla para que trabajara a su lado. Adicionalmente, la habría hecho firmar un contrato de confidencialidad para que no revelara de lo que pudiera suceder dentro de su relación.

"Piqué no soporta que violen su intimidad y esto es algo que no está manejando bien. Por esa razón no está apareciendo en ningún medio; ni en Twitch, que es donde suele mostrarse, ni en ningún otro canal”, añadió el periodista.