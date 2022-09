El enternecedor beso de Gabriel Coronel a Daniela Ospina por su cumpleaños

La modelo y empresaria Daniela Ospina está celebrando sus 30 años y emocionó a sus seguidores al mostrar la linda sorpresa con la que su hija Salomé, fruto de su relación con el futbolista James Rodríguez, la recibió muy temprano.

Aunque Daniela dejó claro en sus publicaciones que para ella el mejor regalo que le ha dado la vida es, precisamente, Salomé; también compartió la felicidad con la que recibe cada muestra de cariño de sus familiares, amigos, seguidores y por supuesto de su prometido, el actor venezolano Gabriel Coronel.

Claro en una fecha tan especial, los fanáticos de Daniela estaban muy pendientes del regalo de su prometido o el mensaje que publicara en sus redes sociales dedicado a ella. Sin embargo, fue Ospina quien subió una romántica postal con la que dejó a más de uno suspirando y derretido de tanto amor.

En una de las imágenes se ve a Daniela junto a Salomé, su mamá Lucía Ramírez, su prometido Gabriel y otros tres amigos cercanos, quienes hicieron parte de la celebración sorpresa que dirigió su hija y que incluyó globos, pastel, corona para la cumpleañera y obsequios.

Luego Daniela presumió su belleza al posar, junto a los globos del festejo, con un pantalón rosa de bota ancha y un esqueleto blanco. Un look bastante casual con el que Daniela cautivó a sus fanáticos en la red social.

Y más adelante Daniela posteó la imagen que todos esperaban, ella junto a Gabriel Coronel, quien la abrazaba mientras le daba un tierno beso en la mejilla. Allí, Daniela simplemente sonrío y evidenció lo feliz y enamorada que está.

“Un desayuno muy especial (emoticón de cara enamorada)”, fueron las palabras que escribió Daniela sobre la hermosísima postal. Un detalle muy tierno es que Gabriel usaba un pequeño gorro de cumpleaños de color verde.

Estos detalles de su familia y de su prometido se dieron unas horas antes de que Daniela tuviera que trasladarse hasta el aeropuerto, pues tenía un viaje inaplazable. Sin embargo, este viaje no sería parte de la celebración por sus 30 sino de trabajo.

“Hoy es un cumple diferente, pero así misma agradecida con Dios por cada oportunidad, me voy a México de trabajo y no podré estar en familia, pero si con la bendición de Dios de seguir creciendo como mujer y ser humano. Gracias Dios. Los voy a extrañar”, con este mensaje Daniela le contó a sus fans porque no podía pasar todo el día con su familia y lo mucho que los va a extrañar.