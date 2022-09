“El perreo siempre fue lo mío”, Andy Rivera reveló cómo lucía antes de ser famoso

El artista urbano Andy Rivera, hijo del cantante de música popular Jhonny Rivera, sorprendió a sus seguidores al publicar recientemente diversos recuerdos guardados en su galería con cientos de internautas.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de seis millones de seguidores, el intérprete de “Te perdí” dejó ver un par de fotografías de su adolescencia y destacó un par de anécdotas sobre su interés por la música y perseverancia para llegar a ser el artista que es hoy en día.

Según se puede ver en la primera instantánea, Andy Rivera solía tener un estilo bastante particular, y con el que dejaba ver su gusto por el género urbano, al usar unas gafas y corte de cabello de la época, el cual fue mejorando conforme pasaban los años.

El artista expresó junto a esta fotografía que, aunque su estilo era criticado al igual que su voz, nunca dejó que esto le afectara y por el contrario continuó luchando por su sueño de ser el gran artista que es en la actualidad.

“Esta joyita (la fotografía) está mejor (emoji riendo) Me criticaban la ropa, la voz, pero yo todo terco iba a 4 colegios diarios a cantar, así no me paraban bolas”, contó el artista.