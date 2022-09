Lina Tejeiro habló sobre cómo era su trato con la mamá de Andy Rivera

La actriz colombiana Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al conceder una entrevista por medio de Instagram Live al exprotagonista de novela Omar Vásquez, quien bajo la personificación de su popular personaje ‘Diva Rebeca’, logró extraer información sobre diversos aspectos de su vida sin tanto rodeo o tabú.

Durante la entrevista, que tuvo una duración aproximada de una hora, Vásquez aclaró varias dudas de los seguidores de la actriz sobre diferentes aspectos de su vida, entre esas, sobre cómo era su relación con la mamá de su expareja, el artista de música urbana Andy Rivera, pues mucho se rumora de que su trato no era el mejor.

¿LINA Y SU SUEGRA SE LLEVABAN MAL?

Ante esta interrogante que tenían muchos de los seguidores de la actriz, Lina respondió con bastantes rodeos que, aunque la mujer no le había hecho la vida imposible, si se mostraba incómoda con la relación entre su hijo y ella, ya que constantemente los veía sufriendo el uno por el otro.

De hecho, Lina trató de explicar la situación poniendo a sus perritos como ejemplo, pues según ella, si alguien hace sufrir a sus mascotas claramente va a reaccionar de una mala manera.

“Mi relación con Andy fue tan tóxica que seguramente ella en algún momento dijo: se están haciendo tanto daño que ellos no tiene por qué estar juntos. Y eso fue lo que sucedió, más no que me odiara y que me detestara, no. Pues obviamente, si yo veo a alguien que me está haciendo sufrir mis hijos o por ejemplo mis perros, pues no oiga”.

Ante esta respuesta, ‘Diva Rebeca’ trató de indagar más a fondo. Sin embargo, la respuesta por parte de Lina fue prácticamente la misma.

“O sea, estoy diciendo, no enemiga, pero no era su mejor amiga. O sea, ella no me hacia la vida imposible (…) ella no me odiaba, ni me hacia la vida imposible, pero sí obviamente no quería que estuviéramos juntos, porque nos veía sufrir a los dos mucho, a los dos, obviamente”.

