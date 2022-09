¿Dedicatoria para Lina? Andy Rivera enseñó adelanto de su nueva canción

Desde que la relación sentimental entre el cantante de música urbana Andy Rivera y la actriz Lina Tejeiro llegó a su fin las redes sociales explotaron, pues los seguidores de ambas personalidades no podían creer que eso estuviera pasando.

Desde entonces las especulaciones por parte de los internautas comenzaron a surgir al ver que tiempo después de su ruptura la pareja parecía haber vuelto a internar estar junta, pero esta vez sin hacer pública su relación. Sin embargo, tiempo después fue la misma Lina Tejeiro quien confirmó a través de una entrevista publicada en su cuenta oficial de YouTube que las sospechas de sus seguidores eran ciertas y que efectivamente lo habían intentado una vez más sin tener éxito.

Ahora, el drama parece continuar, al menos para Andy Rivera, pues el joven estaría pasando por un mal momento desde que la actriz confirmó su noviazgo con el también artista urbano Juan Duque.

Y es que precisamente esto se vería reflejado en el próximo sencillo que el artista está por lanzar en las próximas horas, pues a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de seis millones de seguidores, el artista lanzó un adelanto de esta entrega.

Con una mirada triste, y un outfit bastante inusual, el artista se mostró frente al piano para tocar la melodía y cantar un segmento de la canción que la mayoría de sus seguidores interpretaron como una dedicatoria directa para la actriz Lina Tejeiro, pues esta canción describe lo que Andy está sintiendo en estos momentos al verla en brazos de otro hombre.

“Ya no hay dolor, pensé, convencido. Hoy sé que solo era un pretexto para no aceptar que ya la había perdido. Si ya me olvidó, ¿Yo por qué no la olvido? Sé que lo que fue ya fue, pero sigo pensando en lo que hubiera sido. Solo pensarlo es una ironía, que dejé ir lo que más quería y ahora que está conociendo a alguien, ya no me escribe los buenos días. Todavía no sé qué duele más, saber que te me vas o que ya hay alguien más. Siento celos de saber que te perdí, y que ya a otro le das lo que antes era pa’ mí…”, dice parte de la canción.