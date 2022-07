Natalia Ramírez compartió inédito recuerdo junto a Jorge Enrique Abello

Si hablamos de novelas y personajes que se quedaron guardados en la memoria y corazones de los televidentes, tenemos que hablar de Yo soy Betty, la fea, la icónica novela de Nuestra Tele emitida de 1999 a 2001, que marcó récords de sintonía, fue emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y cuenta con más de 28 adaptaciones alrededor del mundo.

Esta novela fue incluida en 2010 en los Guinness Récords como la telenovela más exitosa de la historia de la televisión, muestra de su gran éxito es que casi 23 años después de su estreno en pantalla, nuevas plataformas digitales siguen promoviéndola dentro de sus catálogos de contenido haciendo que las nuevas generaciones sigan enganchándose con la historia de Betty, Armando, Marcela, Nicolas y el cuartel de las feas.

A través de los años han ido saliendo a la luz algunos secretos, fotos y curiosidades entorno a Yo soy Betty, la fea, en su mayoría por parte de los actores que hicieron parte de ella, es el caso de Natalia Ramírez, quien dio vida a la recordada Marcela Valencia, la cual, esporádicamente comparte fotos y momentos inéditos de la recordada producción del Canal RCN.

Marcela Valencia y Armando Mendoza en Yo soy Betty, la fea

Una de las relaciones que marcó la trama de esta historia, es la de Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y Marcela Valencia, quienes en principio de la historia eran una de las parejas más adoradas e importantes en el mundo de la moda y el espectaculo, ya que, los dos provenían de distinguidas familias y eran dueños de Ecomoda.

Pero que, con la llegada de Beatriz Pinzón Solano a sus vidas, sufrió varios problemas e inconvenientes en su relación hasta el punto de llegar a terminarse por el repentino amor de Armando por su secretaria, quien, por malos manejos de él, llegó a convertirse en la dueña y presidenta de la importante empresa de moda de los Valencia y los Mendoza.

El recuerdo de Marcela Valencia junto a Armando Mendoza

Este pequeño resumen de la historia de Armando, Marcela y Betty, sirve para dar contexto de la foto inédita publicada por la talentosa actriz, quien, recientemente participó en MasterChef Celebrity

Aunque en su momento algunos televidentes se habrán percatado de las fotos que tenía Armando en su oficina, nunca las vieron al detalle, por eso, la actriz decidió compartir una de las fotografías que tenía el presidente de Ecomoda en su oficina, junto a su amada prometida antes de la llegada de Betty a la presidencia.

Antes que llegara betty, esta fotografía estaba en la mesa de atrás del escritorio de Armando .

La nostalgia de sus seguidores con el recuerdo

Cientos de internautas se enternecieron al ver el recuerdo y a través de los comentarios expresaron su sentir y nostalgia, halagando a la actriz por su recordado y excelente papel, otros para expresarle que la entendían y que Armando nunca la mereció y otros para decantarse por ella antes que por Betty.

"Sin duda un elenco increíble y con tu actuación como Marcela te aplaudo; Mi Marce no debió sufrir por alguien como Armando; team Marce; merecías muchísimo más Marce la verdadera heroina de la novela era tú; La mejor novela del mundo por siempre; yo siempre supe que la verdadera víctima eras tú; esta herida aún no cierra; 20 años después te llegue a entender; un súper tbt que hermosos; ese desgrrrrraaaciaaado (al estilo peliteñida) no te merece Marce". Fueron algunos comentarios destacados del post.

Sin duda alguna, esta producción y sus personajes siguen presentes en todos los colombianos, una historia que así pasen los años nunca pasará de moda.

