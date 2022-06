Felipe Saruma le dedicó lindas palabras a su padre y dijo lo que admira de él

Felipe Saruma confesó en una entrevista para SuperLike todo lo que ha aprendido de su padre quien definitivamente es todo un personaje en redes sociales, no sólo por su aspecto físico sino también por su forma de ver la vida y comportarse con su querido hijo.

Y es que el influencer está construyendo todo un hogar junto a su amada esposa Andrea Valdiri obviamente esto incluye ser esa figura paterna y ese líder de casa con las pequeñas Adhara e Isabella, quienes según Saruma, tienen la mejor relación con él, por eso el joven sigue construyendo paso a paso ese proceso con las niñas y toda la familia.

En conversación con SuperLike Saruma contó qué es lo que has aprendido de su papá y lo ha puesto en práctica en su ahora vida con su familia.

Digo que la buena comunicación, mi papá es una persona que siempre me está hablando, que siempre me está aconsejando, siempre me pide puntos de vista también, él me dice yo te aporto pero a mí me encanta que tú me aportes también.