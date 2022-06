Felipe Saruma cumplió uno de los sueños de su hermana

El creador de contenido Felipe Saruma, conocido por sus videos de humor y su mediático romance con la bailarina profesional Andrea Valdiri con quien contrajo matrimonio hace un par de semanas, apareció en sus redes sociales para compartir con sus cientos de seguidores una nueva alegría, pero esta vez relacionada a su hermana menor.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de cuatro millones de seguidores, el influenciador compartió una serie de videos para compartir con sus seguidores que había sido posible cumplir uno de los sueños de su hermana Salomé.

El instagramer inició dando un contexto de todo lo que había sucedido para que esto se hiciera realidad, pues resulta que el pasado mes de septiembre del 2021 la joven cumplió 15 años y aunque, según relata Felipe, ella no quería una fiesta de cumpleaños, él decidió organizarle una pequeña reunión y darle un viaje al destino que la joven quisiera.

“El 25 de septiembre del año pasado mi hermanita cumplió 15 años. Ella me había dicho que no quería fiesta, sino que quería un viaje, no me dijo a dónde, pero me dijo que quería viajar. Entonces le hicimos una pequeña celebración y le llegué con un folleto válido para un viaje a cualquier parte del mundo”.