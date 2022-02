Fans de Karol G acusan a Belinda de plagio por nueva canción ‘Mentiras’

Belinda llamó la atención con el lanzamiento de la canción ‘Mentiras, cabr*n’ pues miles de internautas relacionaron la letra de ésta con el fin del romance con Christian Nodal y aseguraron que era una dedicatoria para el cantante.

Así en las redes sociales se especuló sobre la presunta respuesta de Belinda a Nodal, quien días después de su ruptura lanzó ‘Ya no somos, ni seremos’. Recordemos que la pareja se había comprometido hace uno meses y se preparaban para contraer matrimonio.

A la polémica se suma ahora la cantante Karol G pues los fanáticos de la reconocida artista paisa acusan a la cantante mexicana de plagio por la similitud entre el ritmo de ‘Mentiras, cabr*n’ y ‘El makinón’, la canción lanzada por ‘La Bichota’ y Mariah Angeliq hace un año aproximadamente.

Aunque las artistas no se han pronunciado sobre el tema, en las plataformas digitales si abundan los mensajes de los seguidores de Karol G y los belifans, cada uno apoyando a su artista favorita.

"…ese ritmo está en distintas canciones de música urbana", "la mima base de reguetón que son todas iguales", "ese ritmo está en la mitad de las canciones de género urbano", fueron algunos de los mensajes en defensa de Belinda.

¿Indirectas entre Belinda y Nodal?

Respecto al más reciente lanzamiento de ‘Mentiras, Cabr*n’ algunos medios de comunicación internacionales han informado que la canción fue grabada en 2019 por lo que no estaría relacionada con el final que tuvo la relación entre Nodal y Belinda.

El cantante de música popular Christian Nodal, por su parte, dijo durante un concierto en Honduras que ‘Ya no somos, ni seremos’ fue escrita hace cuatro o cinco años. “En una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena amistad”, fueron las palabras de Nodal antes de interpretar su última canción.

