¿Una indirecta para Nodal? Belinda lanza ‘Mentiras, cabrón’

Una semana después de que Christian Nodal confirmara el fin de su romance con Belinda, la hermosa artista sorprendió a sus seguidores con un nuevo demo en la que canta a un viejo amor.

No dejes de leer: Christian Nodal ya se borró el primer tatuaje que se hizo en honor a Belinda

“Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón”, así inicia la canción ‘Mentiras, Cabrón’ de la guapísima mexicana Belinda.

Para los fanáticos ha sido inevitable relacionar la letra de la más reciente producción musical de Belinda con el fin de su amor con el cantante de música popular Christian Nodal y su estreno ‘Ya no somos, ni seremos’.

Recordemos que Nodal también lanzó hace pocos días una canción de despecho en la que un hombre sufre por una pena amorosa. “Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira”, canta Nodal.

Por esto, decenas de seguidores han asegurado que con “Mentiras, cabrón”, Belinda le estaría respondiendo a la canción de su expareja, con quien se habían comprometido.

“…No quiero más que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón, me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos, ahórrate el intento”, es otra parte de la canción que interpreta Belinda y que es tendencia musical en YouTube.

Con pocas horas de lanzamiento, ‘Mentiras, Cabrón’ ha logrado casi 5 millones de reproducciones en la plataforma digital y miles de comentarios de los belifans.

“Es un mujer fabulosa, exitosa, bella, educada, inteligente... Ella no perdió nada. Está súper la letra. La vida sigue Beli tu eres una estrella”

“¡Queremos a la Beli brillando con su música! ¡Los Belifans queremos disco nuevo! ... ¡Vamos a Eli, ánimo, tus fans estamos contigo!”

“Vamos Pa' arriba belifans.... Más más... La amamos desde sus inicios vamos a hacerla regresar que las nuevas generaciones bailen ¡Mentiras Cabron!”

Te puede interesar: Conoce los novios de Belinda que se han tatuado en su nombre

Para no perderse: Belinda tomará acciones legales por difamación, tras ruptura con Nodal

Mira también: Tras terminar con Belinda, Christian Nodal estrena “Ya no Somos ni Seremos”