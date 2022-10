Fanny Lu sorprende a Cintia Cossio en el odontólogo y terminan cantando juntas

La reconocida cantante Fanny Lu está de lanzamiento con su canción ‘Lágrimas de amor’, con la que incursionó en el género de la música popular y sigue conquistando corazones en las plataformas digitales.

En esta canción, Fanny Lu le canta a esos amores que rompen el corazón, que hacen que los recuerdos que eran felices y que se querían conservar para siempre, ahora se quieran olvidar y sean una tortura tenerlos en la memoria.

Y por esta razón y como parte de la campaña de lanzamiento, la artista vallecaucana ha estado regalando una “caja del despecho” a algunos influenciadores y reconocidos artistas colombianos. Con esta caja, Fanny pretende que, al ritmo de su canción, las personas saquen esos sentimientos que quedan después de una ruptura amorosa, que solo generan malas energías y olviden ese mal amor.

Cintia Cossio y Fanny Lu en el odontólogo

En su entrega de obsequios, Fanny Lu sorprendió a la generadora de contenidos Cintia Cossio en el odontólogo y con anestesia local. “Yo te tenía que dar esta caja del despecho”, fueron las palabras con las que Fanny Lu fue ingresando al consultorio.

Cintia se encontraba recostada en la camilla y no podía hablar claramente por la anestesia. Tal fue la sorpresa que Cossio no dejaba de reír y trataba de hacerse entender. “Yo no sé si estás despechada, pero por si acaso”, le dijo Fanny Lu a Cintia, mientras le entregaba el curioso regalo.

Cintia se levantó de la camilla para saludar pues aseguró tenida “la jeta entumida, pero no el cuerpo” y abrazó efusivamente a la cantante. Además, le aclaró que ella no hablaba así y que todo era producto de la anestesia.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que Cintia comenzará a cantar el coro de una de las canciones más conocidas de Fanny Lu ‘Tú no eres para mí’. Claramente, la artista vallecaucana la siguió.

Cintia Cossio dijo que esa grata sorpresa nunca la olvidará y seguramente así será porque no es habitual que un famoso haga visitas cuando se está en el odontólogo y además lleve regalos.

“@soycintiacossio ERES ESPECTACULAR!!! Gracias por permitirme entrar a tu privacidad”, escribió Fanny Lu en la descripción del video con el que desató risas y recogió miles de reacciones.

Las reacciones de los seguidores de Fanny Lu

En la caja de comentarios del post de la cantante se leen varios mensajes de fans enamorados, a quienes no les importaría que la artista los sorprendiera en el médico y manifestaron lo mucho que se divirtieron con el encuentre entre las dos hermosas mujeres colombianas.

“Me hicieron el día, las amo”, “qué chévere”, “bendiciones”, “mis respetos”, “te amo preciosa”, “bellas”, “qué risa, te amo”, “wera divina”, “que tengas un excelente día, “te amooo”, “tan linda Cintia”, fueron algunos de los mensajes que recibió Fanny Lu en la red social.