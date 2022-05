¿Fanny Lu está embarazada? Foto de ecografía generó debate en redes

Parece que Fanny Lu se encuentra viviendo un hermoso momento de su vida no solamente por su gran carrera en la música, sino porque hace poco anunció que se va a casar con su novio, Mario Brescia, aunque todavía no se ha definido la fecha de la anhelada boda.

“’¡Valió la pena!”, escribió Fanny Lu el pasado 27 de abril al publica en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que se ve su mano, con el anillo de compromiso.

Desde entonces se ha comenzado a especular los motivos por los que Fanny Lu y su pareja se quieren casar tan pronto y uno de los rumores que comenzaron a surgir en redes era porque quizás ella estaba embarazada y parece que está podría ser la razón.

Fanny Lu publica foto de ecografía

Hace pocas horas, en su cuenta oficial de Instagram, la artista vallecaucana sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía de ecografía que muestran lo que sería los primeros meses de un embarazo y de hecho al realizar la publicación Fanny Lu reveló el sexo del bebé.

“¡Es una niña! “, escribió la cantante al realizar la publicación en su cuenta oficial de Instagram agregándole tres emoticones de corazones rojos.

Este anuncio podría dar a entender que Fanny Lu está embarazada, a sus 49 años de edad, sin embargo, la publicación generó un debate debido a algunos detalles que algunos internautas encontraron en la imagen y que comenzó a generar muchas dudas de si el embarazo es el de ella.

Un detalle que genera debates

Si se observa a detalle la foto, se puede ver que aparece el apellido Madriñán y el nombre de Fanny, algo que no coincidiría, pues el nombre real de ella es Fanny Lucía Martínez Buenaventura y de hecho el Madriñán es el apellido del ex esposo de Fanny Lu, Juan Carlos Madriñán, de quien se separó en el 2011, y no de su prometido Mario Breccia.

Teorías y especulaciones

Esto ha llevado a que los internautas lancen sus teoría y conclusiones en las redes de las que se destacan tres: una, que Fanny Lu está embarazada; dos, que sea la foto editada de una ecografía que ella se realizó con algunos de sus primeros dos hijos para anunciar, quizás un nuevo trabajo musical; y por último, que podría ser que Fanny Lu esté anunciando que se convirtió en abuela y que el que está esperando bebé sean algunos de sus hijos, aunque el nombre de “Fanny” podría descartar esta opción pues los hijos de Fanny Lu se llaman Valentina y Mateo.

