Carolina Gaitán confesó el motivo que la tuvo alejada de Factor X

Carolina Gaitán es una de las artistas con mayor reconocimiento en Colombia, pues tras su paso por diferentes exitosas producciones y ser la intérprete de la canción "No se habla de Bruno" para la película "Encanto" de Disney logró consolidarse ante el mundo como una de las grandes representantes del arte y la cultura colombiana, algo que la llevó a ser catalogada como una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia.

A "La Gaita" la vemos actualmente en la pantalla de Nuestra Tele en el reality musical Factor X, en el cual ha tenido una notable participación siendo parte del exigente jurado, pero desde el inicio de las galas dentro del programa la artista dejó de aparecer, algo que generó intriga en los televidentes.

En su lugar ha estado la reconocida cantante y ganadora de la tercera temporada de Factor X, Carolina Núñez, quien es parte del dúo musical Siam, la cual también ha logrado conquistar a los televidentes con su dulce personalidad y gran encanto.

La Gaita quien tiene una agenda bastante apretada en este 2022 debido a su gran momento personal y laboral, decidió salir a aclarar a través de su cuenta oficial de Instagram los motivos de su ausencia del programa musical.

Pues eran varios los rumores que se leían y le llegaban a la actriz en donde calificaban que posiblemente La Gaita había decidido abandonar el reality por otros proyectos laborales, algo que en parte no era del todo incorrecto, pues Carolina explicó que tenía que cumplir unos compromisos frente al proyecto de Disney, los cuales la habían obligado a salir un tiempo del país.

Sin embargo, aclaró que no se ha retirado del programa como se especulaba, y que tras completar sus compromisos, volvía a la competencia a seguir dando la pelea por su equipo a cargo.

Me han preguntado por qué me ausenté unos días del Factor. Estaba con temas de #encanto fuera del país. Pero volví a dar la pelea por mis niños. (Los que me dejaron) “Cuando el gato se va los ratones…”