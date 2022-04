Los extraños mensajes de Ricardo Montaner sobre el nacimiento de Índigo

Ayer, medios internaciones dieron la primicia de que Evaluna Montaner habría dado a luz a Índigo, y que, además, era una niña.

También te puede interesar: Evaluna ya habría dado a luz a Índigo y sería una niña.

Esto de inmediato corrió como pólvora, pues son miles los seguidores y fanáticos de Evaluna y Camilo, los que han estado siguiendo su embarazo, y además están a la espera del nacimiento del primer bebé de ambos.

Es por eso que la noticia generó cientos de comentarios de alegría, pero también de quienes querían que fueran ellos mismo o alguien de su familia los que confirmaran la información.

Pero ha sido solo Ricardo Montaner quien se ha manifestado, pero no del todo claro. En su cuenta de Instagram primero, dejó ver en horas de la tarde de ayer, una foto de él comiendo un sandwis y asegurando que estaba a la espera de su nieto o nieta. Pero muchos aseguraban que quería despistar.

Pero era en Twitter donde más de uno no entendía sus mensajes, que hasta hoy siguen siendo interrogantes más complejas para quienes quieren saber.

Ayer, Ricardo publicó asegurando y pidiendo calma, pues “todavía falta”, pero ya la noticia del nacimiento estaba en todos los medios de comunicación. Por eso, tiempo después decidió postear un mensaje más donde decía que, “Impresionante la carrera por ver quien dice y llega primero …”.

Pero no pasó mucho tiempo cuando aseguró que más de uno no pegaría un ojo en toda la noche en su familia, y este mensaje sí generó controversia porque no entendían si eran por la alegría del nacimiento o por la espera del mismo.

No dejes de leer: Evaluna Montaner revela inédito video de Camilo en su cumpleaños

“Hoy en casa no se duerme”, expresó el mensaje del cantante venezolano que ha sido el único de la familia que ha generado mensajes y publicaciones sobre el posible nacimiento de su nieto o nieta y que más de uno está a la espera de que sea verdad o que falte muy poco.

Lo cierto es que hasta la fecha nadie se ha pronunciado ha dado más mensajes que puedan confirmar lo que los medios anunciaron, sin embargo, muchos aseguran que es cierto, pues medios internacionales cuando dan noticias en primicia es porque tiene a la fuente.

Te puede interesar: Evaluna lanzó su tema ‘Refugio’ y conmovió a sus fanáticos