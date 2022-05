Mar Aldana se robó las miradas con su versión del look ‘Bichota’

La médico Mar Aldana aprovechó sus redes sociales para mostrarle a sus miles de seguidores el gran concierto que dio Karol G en la ciudad de Bogotá donde ella estuvo en primera fila.

Pero eso no fue todo, sino que además decidió dejarse ver en la transformación que dio para lucir como toda una ‘Bichota’ en el concierto de la artista paisa. Por eso su más reciente video en la cuenta de Instagram se robó todas las miradas.

Y es que la joven que es conocida mayormente por haber tenido una relación de más de un año con el influenciador, El Mindo, dejó a todos enamorados al mostrar su look, el peinado que se hizo, el maquillaje donde destacó el brillo y el color, pero también la ajustada y sensual ropa que decidió llevar en tono negro con detalles que le hicieran destacar su figura. Y esto no fue todo, sino que al dejarse ver en cuerpo completo todo su look lo resaltó con tenis muy al estilo Karol G.

Los comentarios para Mar Aldana no se hicieron esperar, pues muchos decían que sin duda ella fue lo más hermoso de la noche, mientras que otros destacaron esas dos personalidades que tiene y dejarse ver hermosa en todas. Otros le comentaron que estaba en su mejor momento y se veía muy hermosa con ese look que sin duda es todo su perfil, que el negro le resalta, le luce y que debería salir así más seguido.

Ya no van más

Pese a que, en sus redes, Mar Aldana ha dejado ver esos looks que también compartía con su pareja, El Mindo, y que ya no están juntos, muchos le han preguntado cómo está su corazón y si de casualidad hay alguna posibilidad de regresar con algún amor.

Ante esto, Mar Aldana ha sido muy franca con quienes la siguen destacando que está sola, que no tiene una relación con nadie ni “arrocito en bajo”, que está feliz, tranquila y dedicada a su trabajo, a sus metas y proyectos para cerrar el año con toda.

Además, vale la pena destacar que fue ella quien anunció que estaba soltera, y que tiempo después El Mindo no se ha pronunciado sobre este tema, por el contrario, se ha dejado ver en sus redes sociales en diferentes ciudades de Europa donde se le ve también muy enfocado y muy decidido a hacer grandes cosas, proyectos y alianzas con los grandes de este continente y la verdad es que sus pasos han sido muy acertados.

