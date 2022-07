La emotiva foto del reencuentro de Evaluna con sus padres

Hace varias semanas ya que la familia Montaner estaba dividida, y por el contrario de lo que muchos creen, todo ha sido por trabajo. Es por eso que el reencuentro no dejó de sorprender y conmover a los miles de fanáticos de este grupo hogareño.

Ricardo Montaner dejó ver cómo había sido ese reencuentro entre él, su esposa Marlene y su hija menor Evaluna, con quien no se veían hace varias semanas porque ella junto a Camilo Echeverry, su equipo de trabajo y su hija Índigo, están de gira por Europa.

Sin embargo, el trabajo no fue impedimento para que se volvieran a ver y sus padres no solo tuvieran a su hija en sus brazos, sino también a su nieta que ahora es la protagonista de todas las historias de esta familia.

En la fotografía que Ricardo Montaner decidió publicar en su cuenta de Instagram, se puede ver el emotivo momento y abrazo entre los tres, donde Evaluna e Índigo disfrutan del ese abrazo y reencuentro que tuvieron en familia. de inmediato los comentarios no se hicieron esperar.

“Qué bello momento”, “Índigo merece estar con su familia completa, qué belleza”, “los amo y se lo merecen, sobre todo Índi”, “Índigo volvió al amor de los abuelos, el mejor lugar”, “una hermosa fotografía”, “no, qué belleza de momento”, fueron parte de los cientos de comentarios que recibió la fotografía que dejó ver cuánto amor hay en la familia y lo mucho que se extrañan cuando están lejos.

Evaluna no fue la única

Pese a que en la foto aparece Evaluna junto a sus padres, ella no fue la única que al parecer llegó de regreso a casa, y aunque muchos están confundidos porque no saben quién visitó a quién, ya que Ricardo Montaner agregó que estaban en España, otros creen que el reencuentro fue en los Estados Unidos, donde no viven juntos, pero sí mucho más cerca y eso hace que estén más comunicados y que se puedan ver más.

Lo cierto es que al parecer Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner y madre de Evaluna dejó ver un mensaje donde agradece por el reencuentro con sus hijos, pero vale la pena destacar que Camilo Echeverry siempre lo han visto como un hijo y no como un yerno o miembro secundario de la familia.

La verdad es que, aunque no han dejado ver más detalles, seguramente Evaluna, Camilo, Ricardo Montaner, y su esposa Marlene pasarán gratos momentos en compañía de su nieta, y sus hijos en el país que haya sido este emotivo reencuentro.

