‘Nadie es eterno’: los más grandes éxitos de Darío Gómez, el rey del despecho

A sus 71 años, el cantante paisa de música popular falleció debido a un paro respiratorio, dejando un gran vacío no sólo en sus amigos y familia, sino en todos los seguidores de su música quienes bebieron y cantaron a grito herido gracias a sus canciones.

Como sabemos del gran legado que deja este hombre en la música colombiana, en esta nota recordamos sus más grandes éxitos, esos que compuso y cantó para brindar la mejor compañía en las cantinas colombianas:

Nadie es eterno en el mundo

Qué mejor canción para despedir al rey del despecho que su gran canción ‘Nadie es eterno’, la cual justamente habla de la muerte y en la que el propio cantante dice: “Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo”, algo que nos dice que esta será la mejor forma de honrar su memoria.

Sobreviviré

Con millones de visualizaciones en su cuenta de Youtube, así como los millones de ventas de este gran disco, ‘Sobreviviré’ es otro de sus grandes éxitos. La canción habla del abandono de parte de una mujer que amó mucho y por la que tuvo una tusa que logró superar y con la que dijo ‘Sobreviviré’

Corazonada

Esta canción también fue una de las obras maestras del despecho que nos deja el paisa en su legado. También está dedicada a los amores imposibles que uno quisiera tener, pero que el destino y las decisiones han alejado de nuestro lado. “Te quiero tanto y me da una corazonada presintiendo que ya no vas a volver”.

Daniela

La canción dedicada a su nieta Daniela es una de las más sentidas del artista. Se trata de una pieza que está basada en una tragedia de la vida real que tuvo que vivir el cantante, pues su hija, la mamá de Daniela, falleció cuando la niña tenía apenas 6 años. Definitivamente una canción como pocas: con mucho sentimiento.

