Vibiana Tejeiro habló de la relación de su hija con Juan Duque

Desde que Lina Tejeiro y el cantante urbano Juan Duque decidieron anunciar que estaban saliendo y que eso los tenía muy felices, más de uno ha querido saber la versión de su mamá, el concepto que pueda tener ella de la felicidad y las relaciones de su hija.

Sí, Vibiana Tejeiro decidió responder preguntas de sus seguidores, y dejó ver la necesidad que tienen todos de saber qué piensa ella sobre su hija y Juan Duque. Y es que siempre que Lina Tejeiro empieza una relación, saber lo que piensa la mamá parece ser de suma importancia para sus seguidores.

por eso, ella no dudó en contestar, y fue muy sincera. Vibiana Tejeiro contó que más allá de quién sea la persona, lo único que a ella le importa es la felicidad de su hija, y que, si ella es feliz, ella, como su mamá también lo será. Por eso no le dio mucha relevancia al tema, no quiso extenderse en esa situación porque ella siempre ha manifestado que las relaciones de sus hijos y sus vidas personales no son tema de conversación para ella.

Vibiana Tejeiro ha destacado además en otra oportunidad que esos temas no son de su prioridad, pero la estabilidad emocional de sus hijos sí, su felicidad y su alegría, y si eso se los genera la persona que esté con ellos, pues ella también será feliz por sus hijos.

Lina y Juan están felices

Lo cierto es que Lina Tejeiro y Juan Duque se han dejado ver muy felices, y aunque ella ha expresado en varias oportunidades que están saliendo que se están conociendo y que está disfrutando cada momento, lo cierto también es que ellos se han demostrado amor y mucho romance entre ellos.

Lo han dejado ver incluso en redes sociales donde se dejan mensajes sin filtros, respondiéndose preguntas, y dejando públicamente que se quieren y que todo lo que han vivido hasta ahora los tiene muy felices a los dos.

Y al parecer eso es lo que le importa a su mamá, que su hija esté bien y hasta en esos momentos donde el amor también le traiga lágrimas, ella aseguró que también estará porque siempre ha estado, pero lo que sí es cierto es que por ahora lo único que hay en la vida de Lina Tejeiro son muestras de mucho amor, de alguien que quiere estar con ella y por mucho tiempo con el único objetivo de hacerla feliz.