Vibiana, madre de Lina Tejeiro, dio detalles sobre su vida sentimental

Vibiana Tejeiro, madre de la reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro, realizó recientemente una dinámica de preguntas y respuestas por medio de sus redes sociales en la cual dio reveladores detalles sobre su vida sentimental.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de 250 mil seguidores, la hermosa mujer realizó la popular dinámica de preguntas y respuestas que varias celebridades utilizan para acercarse un poco más a sus fanáticos por medio de esta interacción.

En esta recibió diversas preguntas relacionadas a su vida sentimental, la primera de ellas se enfocó en si le hubiera gustado casarse en algún momento. Ante esto, Tejeiro manifestó que sí, pero no de la forma que muchas mujeres esperan.

“Sí, me casaría. No necesariamente tiene que ser por la iglesia o por un tipo de religión católica o cristiana, no. Pero me casaría como un ritual en la playa, algo así chévere”.