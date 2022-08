Joven que denunció a los escoltas de Epa Colombia reaccionó a sus declaraciones

Hace algunas horas se dio a conocer la denuncia por parte de una joven a los escoltas de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo digital como Epa Colombia, quien aseguró que los hombres habrían utilizado las amenazas a mano armada para colarse en la fila de un reconocido establecimiento de comida rápida.

Según relató la joven, en aquella ocasión se encontraba junto a su padre y su hermano menor de edad realizando la fila de un reconocido establecimiento en su respectivo automóvil cuando fue abordada por varios hombres que la amenazaron para que dejara pasar la camioneta de la influenciadora.

Luego de que la versión de la joven afectada se volviera rápidamente viral y fuera replicado por varios medios de comunicación, Epa Colombia apareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram para dar su versión de los hechos.

“Amiga, me comporto súper bien, amiga. Lo que tu viste es mentira, amiga, esa vieja estaba borracha, es una grosera. La gente acomoda y graba y edita a su estilo, pero no amiga, yo soy una vieja re humilde. Ay amiga, ella por qué no sube el video completo, señora, señora que trabaja en el Gobierno, suba el video completo, porque la gente me está tratando mal”, aseguró la influenciadora.

Ahora, y para cerrar este capítulo de su vida, la joven afectada decidió no seguir con la polémica y dejar todo en manos de las autoridades competentes, pues luego de lo sucedido y antes de hacer público lo que había vivido, realizó la respectiva denuncia.

“No, no hubo una víctima, fueron 3, mi papá, mi hermano (menor de edad) y yo, ninguno estaba tomado o borracho, mi mamá quién fue la persona que junto con los del establecimiento, que le reclamaron por su actuar, no estaba borracha. No, mi papá no es grosero, é no usa esas expresiones, No, sus escoltas no actuaron bien y simplemente estaban haciendo su trabajo, sus escoltas amenazaron con un arma. No, no hizo la fila como ‘una persona normal y humilde’, llegó y con ayuda de su esquema de seguridad se metió en la fila con mínimo unos 8 carros por detrás. No, nadie nos da la razón por trabajar donde trabajamos, no somos ni el presidente, ni el alcalde, ni senadores, ni representantes, ni políticos, nada, nos ayudaron porque se dieron cuenta de lo sucedido. No hablaré más del tema, como dije, la denuncia se hizo por petición del cuadrante de policía y del establecimiento”, aseguró la mujer.