Andrea Valdiri confirmó el fin de su amistad con Epa Colombia

La creadora de contenido Andrea Valdiri sorprendió a los internautas al revelar que su amistad con la empresaria Daneidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, había llegado a su fin luego de que esta la defraudara en uno de los días más importante de su vida.

Según se dio a conocer por medio un corto audiovisual viralizado en la Internet, se puede ver a Andrea en medio de una entrevista en la que realizaron una dinámica para conocer diversos aspectos de la vida de la bailarina profesional.

La dinámica consistía en que la persona que estaba llevando a cabo la entrevista le enseñaba diversas fotografías sin que el publico supiera de quién se trataba para que Andrea pudiera hablar con total confianza. Sin embargo, luego de dar su respuesta, quienes se encontraban en el estudio de grabación la animaron a que enseñara la instantánea y así revelar de quién estaba hablando.

“Te voy a mostrar a esta persona”, le explica la presentadora a la influenciadora, quien apenas ve la fotografía manifiesta que “Esta persona… Omitir, omitir, omitir, porque yo siento que ya hay mucha gente que lo sabe y a pesar de que se ha disculpado, pero yo siento que me rompió el corazón en un día muy importante para mí. Y que yo no tengo amistades para que hagan polémica ¿Sí? Conmigo, con algunas situaciones de mi vida. Yo tengo amistades, porque son muy pocas y las considero reales, pero me mató”.