¿Quejas de los vecinos? Epa Colombia revela por qué prefiere vivir en el sur

En varias oportunidades Epa Colombia ha mostrado a través de sus redes sociales, algunas de las cosas que ella realiza en el apartamento que compró en el norte de Bogotá, incluyendo algunos toques desde el balcón desde donde incluso una vez retó a Yina Calderón, que vive en un edificio cercano, a que tocara con ella en vivo, pero parece que esto no es del agrado de sus vecinos, como ya lo había manifestado una vez una ciudadana a través de sus redes sociales.

Y parece que los vecinos cercanos a Daneidy Barrera, nombre verdadero de Epa Colombia, se han estado quejando por el escándalo que la infuenciadora y DJ o por lo menos eso es lo que deja ver la empresaria en su cuenta oficial de Instagram donde publicó una historia en la que muestra su malestar con los vecinos que tiene al lado y al frente.

Posteriormente, la empresaria afirma que no va a tocar más como DJ, al parecer por las quejas de sus vecinos, pues en el video ella dice que hace muy buenas mezclas pero que al parecer a sus vecinos del norte de Bogotá no les gustan.

“Amiga, tú sabías que yo acá al frente tengo varios vecinos, acá al lado tengo otros vecinos, bueno amiga ya no voy a tocar más como DJ, porque no, como que no dejan, amiga, yo les pego severas mezcladas, pero no, amiga”, dijo Epa Colombia en sus historias.