Epa Colombia o Yina Calderón: Mario Ruiz eligió a quién le cerraría las redes

Mario Ruiz está por estos días reconectando con esos fans que lo siguen como uno de los pioneros en generación de contenido en redes sociales. El guapo influencer nos contó detalles de su vida y cómo ha evolucionado en su contenido, lo que ofrece ahora en redes y por supuesto el idilio que vive por estos días con su novia, la modelo peruana Luana Barrón.

No dejes de ver: La Jesuu rompió su silencio sobre la nueva novia de Epa Colombia

Y es que sin duda esta relación va viento en popa ya que se le ve por estos días feliz de la vida con ella disfrutando de un viaje espectacular por Tailandia, sitio en donde posa presumiendo tanto su físico como el de su pareja en lugares de ensueño.

Antes de irse a este viaje, el famoso Mario, quien también ha sido conocido en Colombia como presentador de famosos programas de entretenimiento, se le midió a elegir entre cuatro famosas de las redes sociales, y dio las razones sobre sus particulares elecciones.

Mario Ruiz: Epa Colombia, Yina Calderón, La Jesuu, ¿a quién le cerraría sus redes sociales?

Para nadie es un secreto que después de Mario, muchas figuras digitales han ganado fama en Colombia, por eso elegimos cuatro controvertidas y famosas de este mundo de las redes para que este pionero de contenido eligiera: con quién se casaría, a quien llevaría a una isla desierta, a quien le haría el amor y a quien le cerraría sus cuentas en redes. Las opciones fueron diversas entre La Jesuu, Epa Colombia, Yina Calderón y La Segura.

Bueno me casaría con La Segura, le cerraría la cuenta a Yina, porque ya la tiene cerrada entonces no hay nada más que cerrarle, me iría a una isla con La Jesuu, me parece súper divertida y le haría el amor a Epa, pero cobrándole porque pues, toca sugar ¿no?

Respondió de forma divertida el influencer quien no se quiso meter en problemas con ninguna de estas bombas de las redes sociales. De hecho Mario también contó si en algún momento preferiría salir con la exnovia de un amigo o volver con una ex, aquí fue enfático contando que tiene un código inquebrantable con sus amigos.

Entre mi grupo de amigos tenemos códigos por decirlo así, entonces no me gustaría que un amigo mío se metiera con una ex mía, entonces yo no haría lo que no me gustaría que me hicieran.

También Mario tuvo la oportunidad de contarnos por qué le fascina el parkour, un deporte que ama practicar desde hace años y que al parecer sus fans sabían que él realizaba.

Lo practico hace más de 15 años, es el parkour, muy pocas personas me relacionan con este deporte, pero soy súper fan, de hecho fui campeón nacional en el 2010, hasta que me caí y me fracturé el radio y el cúbito, justo aquí al lado de RCN, pero nada son vivencias y experiencias.

Para ver de nuevo: Comparan a Yina Calderón con ‘La vendedora de rosas’ por nuevo y arriesgado look